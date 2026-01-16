Bad Bunny y su equipo legal no se han pronunciado al respecto sobre la demanda

Bad Bunny recupera el trono en Spotify: ha sido el artista más escuchado en España (y en el mundo entero) este 2025

Compartir







Bad Bunny se enfrenta a una demanda de 16 millones de dólares por usar una voz sin consentimiento en dos de sus canciones que se encuentran en sus álbumes DeBÍ TiRAR MáS FOToS y X 100PRE. Y la querella procede de Tainaly Serrano Rivera, quien asegura que nunca le explicaron para qué se iba a usar su voz ni si iba a aparecer en algún tema comercial, según ‘Billboard’.

Los audios a los que se refiere se grabaron en 2018 -cuando estudiaban juntos en la universidad- a petición del productor Roberto Rosado, conocido artísticamente como ‘La Paciencia’. Serrano afirma que nunca se habló de una compensación económica ni se firmó un contrato para autorizar el uso de su voz. La demandante recalca que no existió una licencia, ni cesión de derechos ni consentimiento explícito para explotar su identidad.

¿Cuál es la frase que ha generado esta polémica?

En el tema EoO y Solo de Mí se escucha a una mujer decir: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”. Serrano cree que el uso de su voz en ambas canciones vulnera la Ley de Derecho a la Propia Imagen vigente en Puerto Rico. La demandante destaca que esta grabación se ha usado de forma continuada en la residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como ‘Bad Bunny’ y su equipo legal no se han pronunciado al respecto sobre la demanda. Pero no es la primera vez que el cantante es demandado. En 2023, su expareja Carliz de la Cruz presentó una demanda en la que reclamaba 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios.

En la denuncia, se explicaba que Bad Bunny le pidió a su expareja grabar la frase “Bad Bunny baby” cuando aún estaban juntos. Y ese audio se usó en las canciones Pa' Ti y Dos mil 16. Los representantes de Rimas Entertainment intentaron adquirir los derechos de la grabación pero no llegaron a un acuerdo y lo utilizaron de todas formas en ambos temas. En la actualidad se desconoce si se resolvió esa demanda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Bad Bunny, el artista más escuchado de 2025 en Spotify

Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado de 2025 en Spotify. Sin duda, el cantante puertorriqueño se encuentra en un buen momento, ya que se está preparando para protagonizar el espectáculo más famoso de Estados Unidos: la Super Bowl LX.

El cantante también está sumergido en su gira internacional por el álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Uno de los países que podrá disfrutar de su música será España, donde las entradas se agotaron rápidamente.