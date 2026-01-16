La fiscalía rebaja su petición a cuatro años de prisión tras el veredicto

La familia de Diego Bello expone en el juicio "las amenazas de muerte" que sufrió el coruñés antes de su asesinato en Filipinas

Compartir







Un jurado popular ha declarado culpable, por unanimidad, al portero de un local de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava por un delito de homicidio por imprudencia y otro de lesiones dolosas en grado de tentativa, en relación con la muerte de un cliente tras una pelea registrada en julio de 2022 a las puertas de un bar. La decisión se ha hecho pública este viernes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, tras una jornada de deliberación.

El jurado ha descartado la existencia de homicidio doloso, delito por el que Fiscalía y acusación particular reclamaban inicialmente una pena de 14 años de prisión

Como consecuencia del veredicto, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición de condena y ha solicitado cuatro años de prisión, ajustando la acusación al delito de homicidio imprudente apreciado por el jurado. La acusación particular se ha sumado a la nueva solicitud de pena planteada por la Fiscalía, aceptando el encaje jurídico derivado del fallo del jurado popular.

Por su parte, la defensa ha interesado la imposición de una pena de un año de prisión y ha solicitado que se abra la pieza correspondiente para valorar la situación personal del acusado.

Ha recordado que lleva más de tres años en prisión provisional y ha pedido su puesta en libertad provisional

El magistrado presidente ha avanzado que la sentencia se dictará la próxima semana y ha señalado que, dada la cercanía temporal de la resolución, podría estudiarse la concesión de la libertad provisional, en función de las circunstancias del caso.

Con este pronunciamiento, el procedimiento judicial queda pendiente de la sentencia, que fijará de manera definitiva las penas correspondientes.