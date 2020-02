Un perro espera cada día 8 horas a su dueña en la puerta de su trabajo porque la echa de menos en casa

La historia de amor incondicional de un perro hacia su dueña ha conmovido a miles de usuarios de las redes sociales. Allí se ha publicado el acto de generosidad de un perro de raza husky, que todos los días decide esperar a su dueña a las puertas de su trabajo, en un centro comercial, porque en casa la echa mucho de menos y no puede estar tranquilo.

Junto con el animal se puede ver un cartel donde su dueña explica la situación, para que nadie crea que ha sido abandonado, "el perro no fue abandonado. No está hambriento. No tiene frío.", sino que simplemente está esperando a su dueña. Esta aprovecha cada vez que puede para salir del trabajo y revisar cómo se encuentra el animal. Una historia de amor animal que ha llegado al corazón de muchas personas por todo el mundo.