Jesús Saldaña es una de las víctimas mortales del accidente de tren de Adamuz, Córdoba. Tenía 30 años y era cardiólogo en el Hospital de La Paz. Su familia, su pareja, sus amigos y compañeros han querido rendirle un homenaje con unas emotivas palabras para contar quién era.

“Era brillantísimo, personal, académica y profesionalmente”, “tenía mucho prestigio y un futuro muy prometedor”, dicen algunos de sus compañeros del Colegio de Médicos de Málaga. Aunque trabajaba y residía en Madrid, era malagueño y su próximo objetivo era volverse a su tierra para poder trabajar en su ciudad.

Otro de sus próximos objetivos marcados era su boda. El médico se iba a casar este verano con su pareja, quien estuvo buscándole desde el domingo, día en el que ocurrió el accidente, hasta que le confirmaron las peores de las noticias: su fallecimiento. Toda su familia no paró hasta saber algo de él. Su hermana mayor, Natalia, y su pareja, Elena López, también médicas, no pararon de buscar por cada uno de los hospitales, según ha informado la 'Agencia EFE'.

El martes confirmaron su fallecimiento

No conseguían localizarle en ningún centro sanitario, tampoco en el hospital donde recibían a los heridos del accidente. Elena decidió acudir a los medios de comunicación para difundir su desaparición. En las redes sociales su fotografía no paraba de circular. Era compartida por sus amigos, por su hermana, por muchas personas que ayudaron en su difusión para dar con él. Fue el martes cuando su familia pudo confirmar la peor de las sospechas. Viajaba en uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, lo que provocó su muerte.

Jesús Saldaña nació en Málaga, en 1995 y finalizó la carrera de Medicina en la Universidad de Málaga en 2019. Un año después se dio de alta en el Colegio de Médicos de Málaga. Después de ello decidió trasladarse a Madrid, donde estuvo trabajando como cardiólogo en el Hospital de La Paz. Quería regresar a Málaga, para trabajar en su ciudad de médico, acompañado de la mayoría de sus amigos y de sus familiares.