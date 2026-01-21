Claudia Barraso 21 ENE 2026 - 17:47h.

PACMA confirma que han encontrado a Boro con vida tras permanecer desaparecido desde el pasado domingo

Tres rescatistas de Pacma, escoltados por la Guardia Civil, inician la búsqueda del perro 'Boro' desaparecido en el accidente de Adamuz

Boro, el perro que estaba desaparecido desde el pasado domingo, cuando se produjo en el accidente de Adamuz, Córdoba, está vivo. Según han confirmado fuentes de Pacma a la web de Informativos Telecinco, el animal ha sido visto con vida.

Desde que ocurrió el accidente, el rescate de los cuerpos y la búsqueda de los desaparecidos ha sido clave en los días posteriores. Una de las pasajeras, la hermana de la mujer embarazada que resultó gravemente herida en el accidente denunció la desaparición de su perro, Boro.

Compartió en redes sociales una fotografía del animal. Muchas personas ayudaron a su difusión y e incluso, tres miembros del colectivo animalista Pacma colaboraron en su búsqueda. Fueron autorizados por el Ministerio de Interior para que pudiesen acceder a las vías del tren para intentar dar con él.

Vieron a Boro con vida, pero no ha sido capturado

Fuentes de Pacma han confirmado que, tras días de búsqueda, un agente de la Guardia Civil que continúa trabajando en la zona del accidente ha visto al animal. “Boro ha sido visto con vida, pero no ha sido capturado”. El animal se encontraba en la zona donde se produjo el accidente. Pasaba desorientado. "Un agente vio al animal, intentó acercarse a él, pero está lloviendo y se le ha escapado".

El agente de la Guardia Civil consiguió acercarse al animal, despacio e intentando tranquilizarle. "Es un perro muy asustadizo", confirmaba las mismas fuentes. Al intentar cogerlo, casi cuando ya le había capturado, consiguió escapar: "Al intentar cogerle, se le resbaló y se ha vuelto a escapar". La lluvia ha obstaculizado su captura, además de que el animal estaba muy nervioso y asustado.

La noticia de que el animal haya sido visto con vida es un atisbo de esperanza para las hermanas malagueñas que viajaban en el tren. Tras haberle visto con vida, los agentes tratan de centrar la búsqueda en la dirección que ha tomado Boro al escapar del agente.