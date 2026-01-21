Logo de telecincotelecinco
Accidente

Esther se salvó de morir en el accidente de Adamuz porque estaba cansada: tres compañeros murieron en el vagón de la cafetería
43 vidas truncadas. Informativos Telecinco
Mario, opositor a funcionario de Prisiones de 42 años, es una de las ultimas víctimas mortales confirmadas en el accidente de tren de Adamuz tras las pruebas de la Guardia Civil. Falleció el mismo día de su cumpleaños, como cuentan en el vídeo M. Fente y T. Domínguez.  

Mieguel Cotán, familiar del fallecido, contaba a los medios cómo su madre le estaba esperando en casa con “la tartita”. El cordobés afincado en Huelva venía de hacer unas oposiciones en Madrid y hoy han confirmado a la familia su fallecimiento.

Encontraron la muerte en el vagón de la cafetería

En un momento del trayecto, Mario se levantó a la cafetería del Alvia, que se encontraba en los primeros vagones del tren -los que sufrieron el impacto-, junto a otros compañeros. Tres de ellos fallecieron, según ha contado después Miguel Cotán, pareja de la madre de Mario, a los medios congregados.

Esther se había examinado también con ellos y minutos antes le propusieron tomar ese café, pero ella se encontraba cansada y prefirió quedarse descansando, según cuenta a las cámaras de Informativos Telecinco mientras lleva un collarín por el impacto del tren.

“Dijimos que no, estábamos cansadas y queríamos estar tranquilas”, explica con el rostro compungido, “me salvó el decir que no”.

