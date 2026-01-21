Alberto Rosa 21 ENE 2026 - 16:53h.

Los tres se encuentran ingresados en el hospital de Son Espases

Un hombre de 53 años fue detenido en la noche del martes en Palma de Mallorca tras haber acuchillado a su hijo de 22 años y herir en las manos a su hija, menor de edad, cuando trató interponerse.

Según informa 'Diario de Mallorca', el padre y los dos hijos se encuentran ingresados en el hospital de Son Espases. El hijo se encuentra en estado grave y está ingresado en la UCI a la espera de ver cómo evoluciona tras haber recibido una puñalada en el abdomen. Por otro lado, su hermana, que es menor de edad, tuvo que ser operada de urgencia.

El padre que acuchilló a sus dos hijos fue detenido y trasladado a Son Llàtzer, donde fue atendido por las "contusiones que sufrió durante la disputa", según apunta 'Diario de Mallorca', y además añaden que fue enviado a un hospital de referencia para evaluar situación psiquiátrica.

Según la información facilitada por el SAMU, los hechos ocurrieron a última hora de este martes en la plaza Orson Welles, en el barrio de Son Gotleu. El padre, que habría mantenido una violenta disputa con su hijo, terminó apuñalando al joven y, durante la reyerta, realizó varios cortes en las manos a la menor cuando ésta se interpuso a separar.

Por último, tras la tragedia, el joven fue atendido por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y trasladado al Hospital Universitario Son Espases tras su estabilización. El presunto agresor también presentó múltiples contusiones, fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario.