Saltan chispas entre Marta y Samira: "Conmigo no has tenido pelotas"

Mientras que Samira estaba explicando que ella no había querido meterse en el asunto, Marta estaba poniendo muy malas caras y Sandra Barneda ha cortado en seco con Samira para saber qué estaba pensando la canaria. Marta ha intentado disimular, pero ha terminado asegurando que Samira estaba hablando de tener las pelotas grandes cuando “No has tenido las pelotas tan grandes para hablar conmigo” .

Samira ha alucinado ante tal ataque gratuito y ha asegurado que no se había dado la ocasión, no parecía dispuesta a protagonizar un nuevo enfrentamiento en directo “No tengo nada que hablar contigo”, pero Marta ha continuado con un ataque frontal hacía ella: “Tienes la lengua que parece la de un gato de tanto lamer”, aseguraba. Sandra quería saber por qué Marta no había dado el primer paso y la exgranhermana se lo ha dejado claro: “La gente siempre espera que yo se la primera pero como me estoy reformando en ‘La Casa Fuerte 2’ me estoy reservando”.