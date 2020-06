Gala 3 (18/06/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Jorge Javier le pregunta a Oriana si siente envidia de ver a Christofer y Fani disfrutando de una cama y ella lanza un duro mensaje en el que recuerda las imágenes de Rubén con Fani en el otro concurso. Christofer no aguanta más y explota contra Marzoli. Muy enfadado, llamó "ridícula" a Oriana y le dijo que se comprase una vida. Pero no es la única polémica en la que se ha visto envuelta Oriana. La concursante protagonizó otro enfrentamiento con Fani. Estalló después de que la ésta última insinuara que trabajaba como escort .

Por otro lado, Yola desvela el tonteo que mantuvo con Cristian antes de entrar en 'La casa fuerte'. "Yo puse una foto, me puso un fuego y como no le contesté, me lo volvió a poner. Luego me puso que estaba guapa y luego yo le puse en un debate que estaba muy coherente", ha detallado Yola. Sin embargo, Cristian se ha defendido alegando que él no tenía conciencia de eso.