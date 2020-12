El jugador del PSG ha asegurado que está “enamorado” de Aurah y la reacción de la tercera en discordia no se ha hecho esperar. Rocío ha estallado en sus redes sociales y ha sacado a la luz unos comprometidos audios donde Jesé llama “loca” a Aurah: “Vamos a sacar cositas”, ha amenazado.

La llamada de Jesé a Aurah

La noche del jueves se ha paralizado con la llamada de Jesé Rodríguez. El futbolista ha dado una sorpresa a su novia Aurah y le ha declarado su compromiso de estar con ella públicamente. La canaria, que pocos días antes de entrar en el reality pilló al jugador del PSG siéndole infiel con su amiga Rocío Amar , no ha podido disimular la emoción de hablar con su chico y le ha pedido que se porte “bien” mientras ella está concursando en ‘ LCF2 ’.

Jesé le ha prometido que va a respetarla y le ha pedido que disfrute de esta experiencia. “Soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan y está súper bien (…) Afuera todo está bien. Si tú estás feliz, continúa pero, si no lo estás, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final”.