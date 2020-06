Iván se abre y le confiesa a Oriana todo lo que siente por ella: "Quiero hacerte la persona más feliz del mundo"

Cuando Oriana le preguntó a Iván por qué le daba esas contestaciones, encontró que no quería hablar con ella. "Buscas algo para que nunca funcione, me da a mí" , le dijo Oriana a Iván muy molesta porque no afrontase el problema. Iván le llegó a proponer entonces que se diesen un respiro de unos días para pensar en su relación.

Iván se declara a Oriana

"Contigo tengo un problema, que a veces no te entiendo. A mí en la gala cuando Sonsoles me pregunta si te quiero, no me sale decirlo delante de todo el mundo porque me da vergüenza. Pero quiero hacerte la persona más feliz del mundo. Tengo tu vida para que todo lo mal que lo has pasado lo olvides y empieces una nueva vida conmigo. Te quiero de verdad. Cada día me doy más cuenta que quiero estar contigo y no sé cómo irá, ojalá dure toda la vida", le dijo.