La colaboradora de televisión no se cortó a la hora de decirle lo que pensaba. " Justificas tus actitudes . Los demás también estaban enamorados y también estaban perdiendo a sus parejas. No digas que cualquiera en tu situación habría actuado igual", le reprochó.

Alejandro se lo tomaba como un ataque. Le contestó que él no hacía las cosas como ella y Nagore intentó hacerle ver que no se trataba de una guerra entre los dos. "Pero me has dado mucha caña y no lo entiendo. Quieres un molde de una persona perfecta y no lo soy", alegó Alejandro.