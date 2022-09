¿Tentadores conocidos en 'La isla de las tentaciones 5'? Las apuestas de la audiencia

Ya no podemos esperar más y es que las ganas que tenemos de esta nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' son indescriptibles. Después de cuatro temporadas, esta se presenta con muchos cambios y novedades... Si no que se lo digan a la luz de la tentación, que ya no es la que fue entonces. Ahora, las diferentes villas de República Dominicana, cuentan con 5 alarmas distintas representadas por distintos colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja.