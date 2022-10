El quinto programa de 'La isla de las tentaciones 5' acabó con el reencuentro de Mario y Laura en la 'Hoguera de confrontación' . Ambos han caído en la tentación, pero todavía no les hemos visto afrontar las imágenes juntos ya que discutieron nada más verse. ¿El motivo? Si Mario era conocedor o no de que Laura le había sido infiel con Álvaro Boix antes del reality.

En 'El debate de las tentaciones' hemos podido ver el primer minuto del próximo programa , que continuará con la tensa discusión de Laura y Mario. Él, en pleno 'brote', amenazará con abandonar el reality . "Qué necesidad de aguantar esto. Me piro. Yo lo siento pero me voy", dirá.

Por otra parte, Sandra Barneda le pedirá explicaciones a Laura ya que la participante dijo anteriormente que Mario no sabía lo de Álvaro. Ella explicará por qué mintió: "Él me pidió que no lo contara porque no quería que la gente pensara que era un pelele. No quería que todo el mundo pensase que perdonaba todo", asegurará.