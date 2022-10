El madrileño también ha cruzado los límites con Valeria , pero cree que lo que está sintiendo su novia no es ni parecido: cree que no se atraen de verdad y que Laura está actuando por rencor y por quedar por encima de él.

Las primeras imágenes que vio Mario eran de Laura besando a Adri en la cocina. Eran muy duras, tanto que prefirió apartar la mirada. A pesar de todo, siguió insistiendo en que a ella no le gusta el soltero: “Lo hace adrede. No quiero a una chica así a mi lado. Al final, lo mío y de Valeria fue reteniendo mucho y al final explotó. Lo de ella, no. Está actuando midiendo todo lo que hace”.