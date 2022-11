A continuación, los cuatro terminaban en la piscina, donde las caricias y los acercamientos continuaban. "Me ha molado que por un momento me he olvidado de Tania y he pensado en mí. Jessica y yo hemos rozado el límite y me alegro de que no hayamos hecho nada porque también era algo que quería demostrarle a Tania. Que aun teniendo una tentación real puedo no hace nada", aseguraba Samu.