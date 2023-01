Paola pide perdón a Andreu y él le dedica una canción por sorpresa en directo

“Ha sido muy difícil, al final yo entré dudando de él y he visto como él también lo ha pasado super mal. Ver mis actitudes también me duele mucho. Yo le quiero muchísimo y jamás le haría daño y siento que de alguna manera lo he hecho. Quiero decir que cuando terminamos la hoguera fue una noche muy larga de hablar y le pedí perdón a él. Siento mucho cómo me comporté allí, yo nunca te haría daño”, ha entonado Paola.