El dardo de Alba Carrillo a Laura por sus críticas a Alejandro: "A mí me ha comprado chuches"

Alejandro Pérez Moro se ha quedado muy asombrado al escuchar a su novia, Laura Boado, decir que no se preocupa por descubrirle lugares nuevos de Madrid y que nunca la ha llevado a comer a un restaurante porque no le entusiasma la gastronomía. El modelo no ha derramado lágrimas en las hoguera, pero sí ha confesado estar completamente sorprendido y dolido por las declaraciones de su novia, además de convencido de que no se "merece" que ella haga esos comentarios en público.