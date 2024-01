Los dos se han cogido de la mano. Napoli le ha preguntado si le gusta Dome o no, a lo que la pareja de Borja ha respondido con un "no". Pero la cosa no se iba a quedar ahí. El tentador italiano le ha preguntado quién le parece el más guapo de la casa. "Gustar gustar nadie", le ha respondido Ana. Napoli ha señalado que se lo trabajará para conseguir ser el tentador de Ana.