La gran bronca de Andrea y Álvaro por Mónica: "¡Hoy nuestra relación ha terminado!"

Andrea Bueno le dice a Álvaro que no le quiere ni ver y este se marcha muy enfadado: "No aguanto más esta situación"

Andrea Bueno, a Mónica: "Tú me pareces una mosquita muerta"

Andrea Bueno, pareja de Álvaro Álvarez, está siendo sin duda una de las protagonistas de lo que llevamos de séptima edición de 'La isla de las tentaciones'. Por sus reacciones, gestos, frases... pero si hay algo que impactó a todos fue su abandono en la ceremonia de presentación de tentadores. Es mucha la expectación que está generando Andrea, puesto que al cometer alguna reacción todos nos preguntamos que vendrá después. Pues bien, ese momento ha llegado y ha ocurrido durante la elección de las parejas de sus solteras favoritas.

Collar en mano, Álvaro le mandaba una indirecta a Andrea antes de elegir a su soltera: "Se lo voy a dar a la persona que me ha dado mi espacio y que no me ha agobiado. Se lo quiero dar a Mónica". Esta elección ha provocado la emoción en la tentadora: "Me parece un chico superbueno. Y creo que Andrea no lo valora". Andrea no ha tardado en saltar: "¿Crees que no lo valoro? Tú me pareces una mosquita muerta. Y a las mosquitas muertas las estampo".

"No te va a durar nada", le ha respondido Mónica. Sandra le ha recordado a Álvaro el abandono de Andrea durante la ceremonia de presentación de los tentadores. "Lo has hecho genial rey. ¿Te digo la verdad? No puedo estar más decepcionada. Te lo juro. Pero bueno, espero que te lo pases bien", le ha dicho Andrea a Álvaro. Este último ha recalcado que cualquier collar que le ponga a cualquier chica le sentará mal a su pareja.

El enfado entre Andrea y Álvaro

Andrea le ha recordado a Álvaro que está en 'La isla de las tentaciones' para que le demuestre cosas y no lo está haciendo. Por su parte, Álvaro le ha respondido lo siguiente: "¿Pero qué estás viendo?". Andrea le ha dicho que no le quiere ni ver y Álvaro se ha ido muy enfadado sin entender nada de lo que estaba pasando: "No aguanto más esta situación. No he hecho nada como para que se ponga así conmigo".

Andrea ha tenido la misma reacción y también se ha largado: "¡Hoy se ha acabado todo. Hoy nuestra relación ha terminado. Ya estamos separados. Ahora te quedas con mi cara y mi nombre ahí marcado para que te acuerdes de mí. Guapo!". Además, ha añadido que lo que ha pasado ya se lo estaba imaginando: "La conexión que había ayer era real. No puedo más. Se acabó". Álvaro ha roto a llorar: "Se lo he dado a la chica que me ha comprendido más. La única que no ha venido a tope a por mí".