María, indignada tras ver en la hoguera imágenes de David con Zaira muy ‘calientes’: “No me está dando mi lugar. Es un sinvergüenza”

María Aguilar duda de si David está o no enamorado de ella

María no puede más: “Tengo ira, tengo decepción, tengo enfado. Lo tengo todo"

Álvaro Boix le cuenta a María que David podría estarle siendo infiel: "Aunque la gente diga que se porta bien, yo sé lo que él hace..."

María Aguilar ha afrontado la hoguera de esta entrega de ‘La isla de las tentaciones’ muy enfadada: “Me estoy dando cuenta de todo lo contrario. De que estoy superenamorada de él. Si él no se está dando cuenta de eso es que no estamos en el mismo punto”. A María le habría gustado ver a un David “mal”, a pesar de que ha reconocido que eso es injusto. Y las imágenes no han ido muy en concordancia con lo que a María le habría gustado ver.

“Yo soy como el Madrid, si hace falta que remonte en el descuento…”, apuntaba David en Villa Playa, dando a entender que si se tenía que liar con alguien los últimos días o tenía que caer en la tentación en el último momento lo iba a hacer. “Qué sinvergüenza eres”, señalaba María muy indignada. De igual manera que Borja, David también ha ido a la habitación con Zayra para darse masajes.

María ha estallado: “¡Se lo dije! ¡Le dije David que no metiese a nadie en la misma habitación! ¡Me estoy comportando todo el día como una señora, todo el día pensando en él y me hace esto!”. La madrileña ha asegurado que no se lo va a perdonar. “Lo que quiere es zumbársela. Le conozco y lo que está es caliente. Cuando esto termine se va a arrepentir”.

Las imágenes no acababan aquí. Lo siguiente que tenía que ver María era un David muy sonriente en una de las fiestas de Villa Playa. Y muy arrimado a Zaira. Cada vez la conexión que tiene con la tentadora es mayor y es algo que se ve a simple vista. En las nuevas imágenes se veía a David dándose otro masaje con Zaira pero con la temperatura más alta.