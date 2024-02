Ruth es sancionada en la hoguera por saltarse las normas de 'La isla de las tentaciones'

Niko y Ruth fueron los escogidos por los chicos para que tuviesen un encuentro de tres minutos. Aunque estaban separados por un espejo y no podían hablar, la pareja podría comunicarse a través de gestos y lo que es más importante, con la mirada. Pero nada más encontrarse, Niko se saltó las reglas diciéndole a Ruth que no había hecho nada en la villa con las solteras. Por su parte, ella le respondió diciéndole que se iba a ir de 'La isla de las tentaciones'.

El encuentro fue de lo más tenso y Niko y Ruth sacaron conclusiones muy diferentes . "Es verdad que me dijo muchas veces que me amaba pero notaba un rencor dentro y un despecho ahí guardado hacia a mí. Lo que más me ha decepcionado es su actitud, ha sacado un Niko que desconocía ", comentaba Ruth en la hoguera sobre lo ocurrido.

"Creo que ha captado el mensaje pero si no es así, vengo preparada para ver cosas que no me van a gustar", añadía la participante. Pero Ruth no vería nada sobre Niko, ya que Sandra Barneda le comunicó que estaba penalizada sin ver imágenes en la hoguera por haberse saltado las normas en su encuentro en el espejo.