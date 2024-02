Ruth ha tenido varios momentos de enfado en 'Villa Montaña', con Zanetti y Marieta

La canaria no entiende por qué el tentador le dice que le está evitando: "¿Qué necesidad tengo de estar aguantando esto?"

Según van pasando los días en 'Villa Montaña', Ruth se va mostrando más como ella es, va sacando su carácter, y algunas de sus actitudes le han provocado algunas tensiones con su compañera Marieta y con el soltero Zanetti.

Ruth se mosquea con Zanetti por preguntarle por su distanciamiento

Ruth no está pasando sus mejores momentos en la villa, tras volver destrozada de su encuentro con Niko, esto le ha hecho plantearse muchas cosas y se apoyado más en el tentador Miguel, algo que Zanetti notaba y que así se lo hacía saber: "¿Qué te pasa? Me evitas todo el rato". "Te estás haciendo paranoias, yo no evito a nadie", le respondía ella y esto le hacía cabrearse.

La canaria confesaba a Miguel que "eso es lo último que necesita" porque quiere hacer lo que le da la gana en la villa: "¿Qué necesidad tengo de estar aguantando esto?". Algo que hacía entrar a Julen, que le dejaba las cosas claras y se ponía del lado de Zanetti: "Es normal, qué quieres que te diga. Le has dicho que es tu tentación y luego te has dado cuenta de que no es así, pero se lo dices. Entiéndele".

Marieta y su compañera tienen un tenso momento

Pero este no ha sido el único desencuentro de Ruth, cuando parecía que tenía una conversación de lo más tranquila con Miguel, en la que aseguraba Niko tendrá que aceptar que el soltero vaya a Canarias y tengan una relación de amistad, Marieta reaccionaba a esto: "Te crees tú que Niko te va a aceptar que venga un amigo tuyo al que le gustas a verte".

"Yo también puedo aceptar que él se lleve de amiga a la chica esta", añadía Ruth a esto refiriéndose a Tamara, la soltera con la que más ha conectado Niko en 'La isla de las tentaciones'. Algo que Marieta no se creía: "Hay que ser realistas, luego no te vas a tomar un café con ella". "Es que no lo sabes", afirmaba Ruth y se palpaba la tensión entre ellas en la conversación: "Es surrealista, está muy bien pensarlo, pero del dicho al hecho hay un trecho". Que terminaba con un "no voy a hablar" de Ruth, a la que se podía ver que no le había sentado nada bien esto.