La desesperación de Mariona y Adrián descubriendo las deslealtades del otro: "Pues sí que hay 'pasionalidad"

Las primeras imágenes para Mariona fueron algo que ella no esperaba. Adrián no solo había mantenido su actitud cercana con Mónica sino que habían llegado a besarse. La primera reacción de Mariona fue llorar desconsoladamente hasta el punto de casi no poder respirar. "Yo me siento mal porque también lo he hecho pero no es lo mismo", decía Mariona a sus compañeras mientras la consolaban.