Patricia Fernández 08 JUN 2026 - 01:39h.

Sandra Barneda habla con Gerard Arias en directo al verle emocionado en plató

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Una noche llena de emociones se vivía en el 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde los concursantes se enteraban que ya eran finalistas, siendo Alvar Seguí el primero en descubrirlo, viviéndose un emotivo momento con el concursante con el que Gerard Arias terminaba entre lágrimas en plató y este explicaba el motivo.

PUEDE INTERESARTE Claudia protagoniza una efusiva entrada en plató: del romántico reencuentro con su novio a su enfrentamiento con Gerard

Después de momentazo que se vivía con Alvar, Sandra Barneda se daba cuenta de que Gerard Arias estaba muy emocionado en el plató, el que confesaba que "le costaba un poco" este momento porque "no le gusta mucho emocionarse o mostrarlo" ante todo el mundo, explicándose: "Se lo merece de verdad, empezamos juntos la experiencia y ha sido un gran supervivientes".

"¿Qué te está pasando por dentro? ¿Te hubiera encantado estar ahí?", le preguntaba la presentadora al ver que se rompía por completo y él se sinceraba: "Me hubiera encantado, pero me alegro por él, creo que se lo merece realmente. Cuando veo que una persona que aunque se le está atacando o intentando infravalorar, creo que se merece estar en la final, ha hecho un gran programa de supervivencia, me gustaría estar con él pero se lo merece". Asegurando que "es pena y alegría" a la vez.

PUEDE INTERESARTE Almudena y Borja se sinceran con Sandra Barneda sobre cómo están siendo sus primeros días juntos tras ‘Supervivientes’

La defensa de los familiares y lo que más les ha dolido de sus concursantes