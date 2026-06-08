Natalia Sette 08 JUN 2026 - 12:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' denuncia la terrible situación que ha vivido junto a su pareja en un hospital este fin de semana

Alexia Rivas se sincera como nunca sobre todos sus retoques estéticos

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Alexia Rivas está en una de las etapas más dulces de su vida tras confirmar su relación con el empresario Carlos Sánchez . Sin embargo, la felicidad de la pareja se ha visto truncada este fin de semana debido a un grave y doloroso bache de salud que los ha llevado directos a urgencias. Angustiada por la situación, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha reaparecido en sus redes sociales para denunciar públicamente el calvario que han tenido que pasar en el hospital.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la influencer ha explicado que este fin de semana, su novio ha terminado ingresado en el hospital debido a un problema en la cadera. La periodista ha relatado la desesperante situación que han tenido que vivir, aunque antes ha querido destacar el trato humano recibido por parte de los trabajadores: “En el Hospital de Guadalajara nos han tratado la mayoría súper bien, incluida a mí que tuve que hacer noche y me cuidaron un montón”.

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Sin embargo, la joven no ha dudado en cargar duramente contra la gestión y la falta de medios del centro hospitalario: “Sé que lo sucedido no es culpa de los facultativos, sino del sistema. Llegamos a las 15 y no entró a quirófano hasta las 22 de la noche”, ha denunciado indignada. La gravedad de la situación residía en el insoportable sufrimiento que padeció el empresario durante la eterna espera.

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“En una sanidad orientada a NO PASAR DOLOR, no puedes tener a una persona chillando SIETE HORAS con la dosis máxima de fentanilo con la prótesis de cadera fuera y decir 'que como no es grave a aguantar el dolor'”, ha relatado rota de impotencia. Ella también se ha visto afectada al ver a su chico sufrir y no poder hacer nada para aliviarle el dolor.

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Para concienciar a su comunidad sobre la gravedad, ha explicado el tratamiento analgésico que recibió: “Para que os hagáis una idea, el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina y se lo pincharon 3 veces”. Por fortuna, el peor momento ya ha pasado y Carlos se recupera favorablemente en su hogar.

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La operación duró tan solo 30 minutos ya que era una recolocación de cadera. Lo que Alexia no entiende es cómo hay muchos médicos que minimicen una situación así porque “solo es dolor”. Para concluir su denuncia, la colaboradora ha querido lanzar una profunda reflexión sobre la precaria situación laboral que sufren los profesionales en España: “Me parece una absoluta vergüenza médicos cobrando apenas 2000€, enfermeras triplicando turnos, que no tengamos medios. Los primeros damnificados son los sanitarios que no pueden más”, ha zanjado tajante.