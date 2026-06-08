La visita del papa León XIV a España, en directo: Pedro Sánchez llega a la Nunciatura Apostólica

León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso

La relación de los reyes con el papa León XIV: sus encuentros pasados y los agendados durante su visita dan pistas de cómo es

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MadridMadrid se enfrenta este lunes a su día más complejo de la visita del Papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu. Así, este lunes a las 9.30 comenzará su jornada en la Nunciatura Apostólica con la visita del presidente del Gobierno en Madrid. Desde esta sede situada en el número 46 de la Avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, se desplazará al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, en el centro de la capital.

Allí, León XIV se convertirá en el primer papa que pronunciará un discurso ante los diputados y los senadores en el Palacio del Congreso. Lo hará no como sumo pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano. Desde allí, se trasladará a la Conferencia Episcopal Española, en el distrito de Ciudad Lineal, al noreste de la ciudad; donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Reanudará su actividad ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será para llegar a las 18 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol. El último destino de la agenda del papa será el encuentro multitudinario a las 19 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana, que se ha vuelto en uno de los protagonistas de esta visita papal.