La visita del papa León XIV a España, en directo: Pedro Sánchez llega a la Nunciatura Apostólica
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
La relación de los reyes con el papa León XIV: sus encuentros pasados y los agendados durante su visita dan pistas de cómo es
MadridMadrid se enfrenta este lunes a su día más complejo de la visita del Papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu. Así, este lunes a las 9.30 comenzará su jornada en la Nunciatura Apostólica con la visita del presidente del Gobierno en Madrid. Desde esta sede situada en el número 46 de la Avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín, se desplazará al Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo, en el centro de la capital.
Allí, León XIV se convertirá en el primer papa que pronunciará un discurso ante los diputados y los senadores en el Palacio del Congreso. Lo hará no como sumo pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano. Desde allí, se trasladará a la Conferencia Episcopal Española, en el distrito de Ciudad Lineal, al noreste de la ciudad; donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.
Reanudará su actividad ya por la tarde en la que recorrerá la capital en papamóvil. El primer desplazamiento será para llegar a las 18 horas para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol. El último destino de la agenda del papa será el encuentro multitudinario a las 19 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana, que se ha vuelto en uno de los protagonistas de esta visita papal.
La llegada de Pedro Sánchez a la Nunciatura para reunirse con el papa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado poco antes de las 9:30 horas a la Nunciatura para reunirse con el papa en la tercera jornada de la visita del pontífice a España. Una reunión en la que estará también presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y que inicia la agenda de la visita papal este lunes. A la llegada de Sánchez, que ha accedido con su vehículo oficial al interior de la Nunciatura, ya había ciudadanos que se habían situado en los alrededores para vitorear al papa cuando salga de esta sede apostólica para trasladarse al Congreso de los Diputados.
Algunos de ellos han abucheado al presidente del Gobierno a su llegada y han pedido su dimisión. Entre ellos, un grupo de manifestantes de "Salvemos el Valle de los Caídos" después de que, antes de que se cortara el tráfico de la zona, varias furgonetas de HazteOir pasaran por la calle con rótulos de "Sánchez nos roba el Valle de los Caidos", "El Valle de los Caídos no se vende" y "Santo Padre, salva el Valle". Enfrente de la Nunciatura ha estado también Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya.
Empresas y sindicatos, juntos ante León XIV, apuestan por el diálogo social para abordar el reto de la IA
El presidente de la CEOE, Ángel Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; han intervenido juntos ante el papa León XIV para destacar su apuesta por el diálogo social para abordar retos como el que supone la irrupción de la Inteligencia Artificial.
En su intervención durante el acto 'Tejer redes' celebrado este domingo en el Movistar Arena y que ha congregado a 12.000 personas, Garamendi ha mostrado su alegría de compartir este diálogo sobre empresa, trabajo y futuro con las organizaciones sindicales junto al Papa. Así, ha asegurado que empresa y trabajadores cooperan juntos "cada día" y ha advertido de que es preciso "afrontar lo que sin duda es un cambio de época" debido a la Inteligencia Artificial
Yolanda Díaz llega al Congreso de los Diputados
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada al Congreso de los diputados donde el papa León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a España.
Margarita Robles llega al Congreso de los Diputados
La ministra de Defensa, Margarita Robles a su llegada al Congreso de los diputados donde el papa León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a España.
Pedro Sánchez llega a la Nunciatura Apostólica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la Nunciatura Apostólica.
La banda de la Policía Nacional espera a las puertas del Congreso de los Diputados para la llegada del papa León XIV
Madrid, blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso
Madrid ha amanecido este lunes blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del papa, y los primeros cortes de tráfico han comenzado ya a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso de los Diputados en la que será la jornada más intensa de su estancia en la capital.
Las calles que rodean el Palacio de Congreso están ya cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día. Un amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional están revisando alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes. La carrera de San Jerónimo, por donde accederá el papa al Congreso, está ya cerrada.
Expertos creen que León XIV no evitará temas "incómodos" en su discurso este lunes ante el Congreso
Expertos en teología e historia creen que el Papa León XIV no evitará temas "incómodos" durante su discurso ante el Congreso de los Diputados este lunes 8 de junio, en el marco de su viaje a España del 6 al 12 de junio, y prevén que "alce la voz" por los "empobrecidos" y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes.
Así, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje del Papa en el Congreso va a ser "incómodo" porque hará "una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política".
Gran expectación en el Congreso ante la visita del papa León XIV
El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa León XIV, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje oficial a España que inició el sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona y Canarias.
A tan solo unos minutos de la llegada del sumo pontífice al Palacio de la Carrera de San Jerónimo se ultiman ya los detalles finales para la que será la primera intervención de un papa ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras. León XIV acude a esta sesión plenaria conjunta del Congreso y el Senado en su condición de jefe de Estado del Vaticano, por lo que será recibido con el mismo protocolo que el resto de mandatarios de otros países.
Cortes de tráfico y refuerzos en transporte el primer día laborable de la estancia de León XIV en Madrid
El Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han planificado para este lunes un dispositivo especial de movilidad con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital, en el que será el día más complicado para la movilidad al ser laborable.
La agenda del Pontífice para este lunes estará marcada la oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral en honor a la patrona de Madrid (18.00 horas) y el encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana (19.00 horas).
Para facilitar los desplazamientos, las autoridades han recomendado el uso de transporte público, con refuerzos especiales en la red de Metro, Cercanías y autobuses. El Ayuntamiento ha advertido, además, que este lunes se producirán posibles cortes de tráfico en M-30 y otros puntos de la ciudad tanto por la mañana como por la tarde y ha recomendado el teletrabajo.
Así ha sido la despedida del rey Felipe VI al papa tras la misa en Cibeles
El rey Felipe VI, al despedir al papa León XIV tras la misa en Cibeles: "Madrid ha respondido"
El rey Felipe VI ha destacado este domingo, al despedir al papa León XIV tras la <strong>misa en la plaza de Cibeles</strong>misa en la plaza de Cibeles, la respuesta de Madrid y sus habitantes, que hoy han llenado las calles del centro para seguir la celebración litúrgica. "Madrid ha respondido", ha dicho el rey al papa cuando, finalizada la misa, le ha despedido a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.Ir a la noticia
¿Quién recibirá al papa en el Congreso?
A su llegada será recibido por los presidentes del Congreso, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el 'popular' Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España.
Tras semanas de preparación, todo está listo ya en la Cámara Baja para recibir al Papa, que estará acompañado por la delegación oficial vaticana. Su estancia en el Palacio del Congreso se alargará por un tiempo de unos 50 minutos. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
Cortes de tráfico este lunes en Madrid por la visita del papa León XIV: zonas y calles afectadas por el encuentro multitudinario en el Bernabéu
Este lunes 8 de junio será el último día completo del papa León XIV en Madrid. Para hoy se esperanvarios eventos importantes, entre los que están la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral y, una hora más tarde, el encuentro multitudinario en el estadio Bernabéu con la comunidad diocesana.Ir a la noticia