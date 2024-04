Gabriela cuenta el motivo por el que no quiere ir con Álex como pareja a 'La isla de las tentaciones'

La murciana no ha dado ni un segundo en su respuesta: es un no rotundo, no quiere participar como pareja de Álex en el programa . Pero no se ha quedado ahí y le ha ofrecido a sus seguidores la razón por la que no desea emular a María Aguilar y vivir la experiencia 'desde el otro lado', esto es, como novia y no como tentadora.

"Yo pienso que mi novio y yo no tenemos que demostrarnos el amor con otras tías ahí, no, o sea, es que no", ha comentado Gabriela, que añadía: "En la vida real no se da la situación de que a mi novio le chupe chocolate del cuello una tía y no es por celosa ni mucho menos, es porque no me hace falta ningún tipo de prueba como las que hay en la isla para que mi novio me demuestre que me quiere. No voy a ir más a 'La isla de las tentaciones' ¡y menos con Álex!".