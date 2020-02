Fani da la cara: se enfrenta a todos su detractores y se despide de Christofer en directo antes de ir a 'Supervivientes'

Christofer entra en directo por teléfono: "Lucha contra viento y marea"

Christofer ha reconocido que tiene miedo de lo que pueda pasar en el reality y ha concedido una entrevista en exclusiva a Sandra Barneda en la que cuenta todos los detalles de su vuelta con Fani. "Tengo miedo de que vuelva a pasar. Es una cosa que no voy a olvidar en la vida. A día de hoy me está demostrando lo mucho que se arrepiente y que se ha dado cuenta de que soy el hombre de su vida. Ha cambiado, me respeta muchísimo. No confío en ella al cien por cien, si te digo que sí estaría mintiendo", se ha sincerado.