Rubén se ha reencontrado con Fani en 'El debate de las tentaciones'. El soltero ha querido dejarle claro cual fue la razón por la que se marcho solo de la hoguera final y no quiso irse con ella. "El motivo real es porque me fui fue tu frialdad hacia la otra persona. Dijiste que te daba igual Christofer. Cuando una persona dice eso, ¿que puedo esperar? Cuando dejas a una persona con la que has estado siete años por otro…".