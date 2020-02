Christofer, sobre la participación de Fani en 'Supervivientes': "Tengo miedo de que vuelva a ser infiel, no creo en terceras oportunidades"

El mensaje de Christofer a Fani antes de su aventura en 'Supervivientes'

¿Han hablado sobre esa posibilidad? “No tengo que decirle nada de lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Ella ya es mayorcita para valorar lo que tiene a su lado. Si realmente lo valora va a ir todo muy bien. Que no, pues otro golpe que me llevaré. Pero me lo llevaré yo.”