Las chicas de 'La isla de las tentaciones' vuelven a verse por primera vez: así ha sido su divertido encuentro

Marta se hizo muy amiga de Óscar, algo que a la murciana no le hacía gracia del todo. "Cada vez que la hablas me miras como para picarme y no me pico. No estoy celosa de ti", le reprendió. "Sacas lo peor de mí". "De verdad chica, si estás subida, te bajas, no hace falta que te piques por todo", se defendió la canaria. "Te crees que eres el centro del mundo y no lo eres", volvió a reprocharle la novia de Pablo. "Lo soy porque me da la gana a mí de serlo", contestó Marta.

MDSVOD20201014_0008