Tony Spina responde a Kiko Matamoros: "No soy básico, lo que soy es más hombre que vosotros"

El colaborador asegura que el ex de Oriana hace buena pareja con Mayka porque es un hombre "básico"

Mayka contaba en 'El debate' de la isla de las tentaciones que no estaba con Óscar y que había cosas de su actitud que no le gustaban. "No siento nada por él", aseguraba. "¿Cómo vas a sentir algo si estás con otro chico?", respondía el malagueño. Mayka evitaba responder a la pregunta, pero finalmente terminaba anunciando que estaba viéndose con nada más y nada menos que con Tony Spina.

"Lo conozco de haber quedado con él alguna vez. Pero de ahí a estar con él es otro paso", reconocía la murciana. A Pablo la sorpresa no le pillaba por sorpresa ya que su ex ya seguía al italiano cuando estaban juntos e incluso había dicho que le gustaría que fuese al programa.

Mayka incluso fue a ver al ex de Makoke a una discoteca. "Yo lo conocí en un bolo y me dijo de pasar la noche juntos. Yo tenía pareja y por eso no le fui infiel. Estaba enamorada de Pablo en ese momento", desveló.

En plató se encontraba Kiko Matamoros, ex de Makoke, que no dudo en lanzar un dardo envenenado al de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Me parece que hacen buena pareja. Que tenéis y os podéis entender muy bien. Muy del estilo los dos. Me parece que tienen personalidades que pueden llegar a relacionare bien. Tony es un chico básico y es un buen tío, creo que es un buen chaval. Es básico de que no es muy complicado. Y ella es buena chica", aseguró el colaborador.

La respuesta de Tony Spina

La reacción de Tony no ha tardado en llegar. El exconcursante de 'GH VIP' asegura que no es para nada básico y destacado algunos de las cualidades en las que sí supera a los colaboradores de 'El debate'.

Según alguno en el plato soy básico (cosa que no es así y lo puedo demostrar cuando queráis) lo que si soy más que vosotros es más hombre, más honesto, más sincero, más legal y así puedo seguir...@islatentaciones — Tony Spina (@Tony_Spina) October 25, 2020