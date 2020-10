Las primeras imágenes de Tony Spina y Mayka juntos: así fue su encuentro en una discoteca

La murciana desveló en 'El debate' que está quedando con el ex de Oriana

Mayka parece haber olvidado todo lo que sucedió en República Dominicana con Óscar. Al entrar en el plató de 'El debate' de 'La isla de las tentaciones', la murciana aseguró que no sentía nada al ver al soltero. "Me da pena que me haya engañado", confesó.

"No puede sentir nada porque está con otro chico", se defendió él. "Aunque no estaría con otro chico tampoco sentiría nada", añadió ella. "Está con Tony Spina", desveló Suso. "Nos hemos visto alguna vez, de ahí a estar juntos...", explicó la ex de Pablo confirmando su acercamiento con el italiano.

"A ella ya le gustaba cuando estaba conmigo", contó Pablo. "Le seguía en redes sociales, no hicieron nada porque ella no quiso", contó. Mayka decidió entonces explicar en qué punto se encontraba su nueva historia de amor. "Nos estamos conociendo. Yo lo conocí a él en un bolo. Esa noche me dijo que si quería que pasásemos la noche juntos pero yo estaba con Pablo y no le fui infiel", detalló.

Tras mucho investigar, hemos conseguido encontrar una fotografía de dicha noche en la que el ex de Oriana y la participante de 'La isla de las tentaciones' se conocieron.

La imagen fue captada por un fotógrafo de Tillate, un portal web dedicado al ocio nocturno. Es de hace algunos años y tanto Mayka como él se encuentran muy cambiados.

Kiko Matamoros Vs Tony Spina

Kiko Matamoros no perdió la oportunidad para mandarle un dardo envenenado al que fuera novio de su ex mujer. "Me parece que hacen buena pareja. Que tenéis y os podéis entender muy bien. Muy del estilo los dos. Me parece que tienen personalidades que pueden llegar a relacionare bien. Tony es un chico básico y es un buen tío, creo que es un buen chaval. Es básico de que no es muy complicado. Y ella es buena chica"

Al de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' estas palabras no le han sentado del todo bien y no ha tardado en responder a través de sus redes sociales:

Según alguno en el plato soy básico (cosa que no es así y lo puedo demostrar cuando queráis) lo que si soy más que vosotros es más hombre, más honesto, más sincero, más legal y así puedo seguir...@islatentaciones — Tony Spina (@Tony_Spina) October 25, 2020