El detalle que pasó inadvertido en la hoguera de los chicos: Gonzalo toma apuntes en el brazo "para que no se pase nada"

Christofer abrió los ojos sobre Fani. Llegó a la hoguera con la esperanza de que su novia se hubiera arrepentido de haberse liado con Rubén. Pero solo encontró imágenes aún más subidas de tono. "Ese chico no la va a querer como la he querido yo. No la va a cuidar como la he cuidado yo. Ella sabrá. El día de mañana se dará cuenta pero yo ya no estaré. Se va a dar un golpe muy duro", decía.