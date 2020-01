Fiama despeja las dudas de Álex en la hoguera de confrontación pero vuelve a la Villa molesta con él: "Ha sido una pataleta"

Sus palabras fueron un duro mazazo para Álex , que al volver a la Villa no pudo contener las lágrimas en un llanto desconsolado. "Mi corazón por un momento se paró y se me rompió. Una parte de mí se quedó en esa hoguera", le confesaba a José.

Álex y Fiama solucionan sus problemas en la hoguera de confrontación

Juntos visionaban las imágenes que habían molestado tanto a Álex. "Cuando vi el baile me molestó porque nunca has bailado conmigo. Sé que si hubiera sido al revés te habrías molestado", decía él. "Yo también he visto vídeos de ti bailando y no me he molestado", contestaba Fiama.