Exclusivo web | Álvaro, muy cabreado con Sabela por sus celos: "Tiene el comportamiento de niña"

Sin embargo, como cualquier relación, esto no es un camino de rosas. Y el primer roce entre ellos lo podemos ver ahora de forma exclusiva. Algunos de los habitantes de Villa Paraíso estaban tranquilamente en la piscina. Álvaro notaba la actitud de Sabela y le preguntaba: "¿Me has dejado?" . Ella, para sorpresa de todos le constesta afirmativamente.

Álvaro intenta seguir con la broma, pero Sabela se hace la sueca y se ve que no tiene ninguna intención de contestarle. Algo que termina por hartar al chico: "¿Te has cansado?", pero no obtiene ninguna respuesta. "Veo comportamientos tuyos que no me hacen gracia y ya está", termina ella diciendo. Y todo se eebe a un gesto que ha tenido Álvaro con Diriany.