Manuel ocultó a Fiama que se había besado con Lucía tras su ruptura: "Eso no me lo contaste"

Manuel y Fiama se fueron juntos de 'La isla de las tentaciones 3' tras romper él con Lucía

Lucía y Manuel confiesan que se besaron en el avión de regreso a España

Fiama y Manuel actualmente no están juntos

Fiama fue participante de 'La isla de las tentaciones 1' y en la tercera edición del reality volvió como soltera. En Villa Playa conoció a Manuel, que cayó en la tentación con ella en la misma noche en la que hablaron por primera vez. Después de haberse dejado llevar por la pasión en varias ocasiones, Manuel y Lucía rompieron y el gaditano le propuso a Fiama irse juntos del paraíso. Ella aceptó... ¿pero qué pasó después?

"Fue como en muy poco tiempo volver a los 15 años. La alegría, el cosquilleo, todo el día riendo y besando...", reflexionó Fiama al encontrarse con Manuel después de no haberle visto en tres meses. Él había revelado que después de 'La isla de las tentaciones' habían estado juntos pero que en el día a día se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. "Estando juntos nos dimos cuenta de que no iba para más", añadía la canaria.

Pero había una cuestión por resolver con ella. Sandra Barneda le preguntó si sabía con exactitud cómo había sido el regreso conjunto de Lucía y Manuel. "Yo sé que ellos estuvieron hablando", respondía Fiama. Pero al escuchar a la presentadora decir la palabra 'beso', se quedó un tanto sorprendida.

Manuel tomó rápidamente la palabra: "Un beso. Hubo algún beso. Bastantes besos. Vamos, nos liamos en el avión. Te lo conté yo a ti". Pero Fiama le desmintió. No obstante, fue comprensiva con la situación: "A mí me dijiste que nueve horas llorando. Eso no me lo había contado pero es entendible. Tres años juntos, lo dejan en la isla... Igual no hubiésemos quedado sin me hubiese engañado en más cosas".

Lucía y Fiama, cara a cara

Por otro lado, Fiama se encontró con Lucía. La gaditana le dijo lo que pensaba y lo que había dicho de ella. "Yo le dije a él que ni yo creía que tú quisieras nada con él ni él contigo por la situación en la que se habían dado las cosas. Que os estabais utilizando mutuamente", le explicó antes de ponerse a discutir con Manuel.

Además, Lucía le recriminó que hubiese tenido algo con su pareja en la isla: "Podía esperar un poco más de empatía por la situación porque tú has pasado lo mismo que yo. Pero también he de decirte que te agradezco porque si no hubiese estado ciega toda la vida".

"Por mi parte disculpas si te pudiera haber evitado dolor aunque también sabías a dónde ibas. Me da pena Manu porque ella realmente dice que lo conoce y sabrá que él sí empatiza. Mete la pata y luego llora", contestaba Fiama, que se había quedado atónita con la gran trifulca entre Lucía y Manuel.