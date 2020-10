El exnovio de Susana Bicho explica que cenó con dos amigos que han dado positivo

Gonzalo Montoya ha sorprendido a sus seguidores con una mala noticia. EL sevillano no podrá asistir como colaborador al debate de ‘La isla de las tentaciones’ debido a que cenó con dos amigos que han dado positivo en coronavirus.

“Tenemos malas noticias, iba hoy al debate de ‘La de las sensaciones’, que me hacía especial ilusión poder ir, pero lamentándolo mucho, no voy a poder asistir porque ayer estuve cenando con dos amigos, maldita sea la hora, que han dado positivo esta mañana en covid. Creo que cae en la responsabilidad de cada uno avisar o no a avisar, pero yo creo que anteponer el civismo está por encima de todo y sobre todo sentirte una persona responsable y que estás cumpliendo con las labores de buen ciudadano, así que cumpliré mi cuarentena y comentare desde casa”, ha anunciado el exconcursante en sus redes sociales.

De la misma manera, el que fuese participante de ‘Gran Hermano’ ha querido tranquilizar a sus fans asegurando que por el momento no padece ningún síntoma. “Por cierto, importantísimo, que no lo he dicho, no tengo ningún tipo de síntoma pero sí que es verdad una realidad que cualquier otro u otra con lo que pagan allí dice: ‘Me ha callo como una perra’. No, eso es de una persona tiesa y mala, el karma te lo devolverá”, ha comentado.

El paso de Gonzalo Montoya por ‘La isla de las tentaciones’

Gonzalo y Susana eran una de las parejas que más unida parecía cuando comenzó la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Sin embargo, el tiempo demostró que no era oro todo lo que relucía. A pesar de que ambos mantuvieron las distancias con los solteros, ciertas actitudes y comentarios del andaluz hicieron abrir los ojos a su novia, que no terminaba de verse con un hombre así. “Parece un hombre de cromañón”, aseguró.

Durante su tenso reencuentro en la hoguera final, Susana rompió la relación debido a que tenía serias dudas de si seguía enamorada. "No lo sé porque sé que le quiero y a veces no quiero confundirme por su reacción. No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", confesó entre sollozos ante un incrédulo Gonzalo.