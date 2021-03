Nada más llegar a la hoguera, el de Puerto Real se vino abajo, pero ella se mantuvo firme. "Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso y no tienes perdón de Dios. Para no quedarte conforme con tus guarrerías y asquerosidades que llevas haciendo desde el primer día, me tiras por tierra. Día ahora mismo si yo no te he pedido perdón y he estado llorando contigo por actos que yo he hecho. ¿Cuántas veces te he preguntado que si estabas enamorado de mí? Vergüenza te tiene que dar que te metes en una ducha cachondo perdido", estalló Lucía.