Si pensabas que Joaquín fue el único que saltó del sofá al ver a Andrea entrar en la Villa, estás muy equivocado. Ismael, exnovio de Andrea y el hombre que más sufrió por el repentino amor de ambos, no se iba a quedar callado y dejó claro en redes sociales que viene dispuesto a todo y que no se va a callar nada , pero nada de lo que sabe de ambos.

Ismael se ha metido a comentarista en Youtube y ya había comenzado a comentar cada gala, pero en esta ocasión promete que su crítica no va a tener desperdicio y que va a poner fino a alguien que no es exactamente concursante: “Cómo se puede llegar a ser tan frío y calculador, vais a flipar, tengo la ventaja de que yo ya he pasado por ahí… He visto ciertos intentos de manipulación, bueno, bueno… Vais a flipar”.