La pareja lleva cinco años junta y ambos han sido infieles en 'La isla de las tentaciones 3'

Marina ha descubierto que Jesús se ha besado con Stefany: "Siento asco"

Jesús cree que Marina ha traicionado sus valores al estar con Isaac, soltero de Villa Montaña

Jesús y Marina han caído en la tentación. La pareja que más tiempo lleva de relación (cinco años) de 'La isla de las tentaciones 3' no ha podido resistirse a la atracción que sienten por Isaac, soltero de Villa Montaña, y Stefany, soltera de Villa Playa. En la segunda hoguera han podido descubrir todo lo que su pareja ha estado haciendo, y sabemos, en exclusiva, cómo reaccionaron.

Para Jesús, que Marina invitase a dormir a Isaac a su habitación era una absoluta falta de respeto. La andaluza conectó con el soltero desde el primer día. Después de su primer beso, la cosa cada vez está más encaminada hacia algo más. Por el momento, decidieron pasar la noche juntos.

Jesús vio estas imágenes así como las de su tonteo en la segunda hoguera. "A nadie le gusta ver estas imágenes. No la reconozco, ella me dice que sale por ahí y no se arrima a nadie. Incluso su madre me dice que ha salido con ella y se da a respetar. Quiero creer que no está sintiendo amor por Isaac", decía el novio de Marina a Sandra Barneda.

Tras la hoguera, profundizaba en lo que le había dolido: "Después de esta segunda hoguera me siento decepcionado, un poco roto. No reconozco a la chica con la que llevo cinco años. Creo que no se está respetando a ella misma, que es algo importante en esta vida. Si te pierdes el respeto y los valores, no eres nada. Estoy muy decepcionado", declaraba.

Marina, molesta con Jesús: "Asco es lo que siento"

Pero lo cierto es que Jesús también ha caído en la tentación. Lo hizo besándose con Stefany durante una fiesta tras declararse el uno al otro.

Marina brotó ante las imágenes de su novio con la soltera. "Él me decía que estaba enamoradísimo de mí, y dice que lleva tiempo sin sentir. Pensaba que era de otra manera. No sé lo que estoy viendo. Su comportamiento me parece patético, eso es un calentón, una venganza, o como lo quieras llamar. No sé que he hecho cinco años con esta persona", sentenciaba.