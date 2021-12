El tenso enfrentamiento entre Fani y Marta Peñate: "¡Relájate, baja los humos!"

"A mí no me da mucha pena", aseguraba Marta Peñate. "No tienes corazón", le reprochaba la madre de Alejandro. "Que tu hijo mida sus palabras, porque está así por consecuencia de sus palabras, no de sus actos. Es muy fácil venir aquí a decir que yo no tengo corazón. Ahora que apechugue, y que no hable sin pensar", estallaba la canaria.