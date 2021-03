Lara le da plantón a Jesús en el último momento: "Estás vendiendo la moto"

Lara, a Jesús: "Lo veo muy forzado, solo hemos tenido dos conversaciones"

Jesús se queda sin Stefany y sin Lara, las solteras con las que había sentido una atracción

Las parejas escogen a sus últimas citas antes de las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 3'

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' debían escoger sus últimas citas con los solteros y solteras del reality antes de enfrentarse a la hoguera final, donde volverían a ver su pareja después de semanas separados. Para algunos ha sido una excelente oportunidad para pasar más tiempo con quienes han conectado; mientras que otros han decidido no tener la cita al estar muy seguros de lo que sienten.

No ha sido ninguno de los dos casos el de Jesús. El sevillano se había dejado llevar en el último momento con Lara, con quien llegó a dormir después de una fiesta en la que no pararon de tontear.

Pero hasta entonces había estado muy cerca de Stefany. Entre las dos, finalmente escogía pasar sus últimas 24 horas con Lara. "Me gustaría tener una cita final con una persona que he llegado muy tarde. Con Lara. Me parece una persona estupenda y no nos conocemos apenas y quiero seguirla conociendo", explicaba.

El participante se llevaba entonces un revés con la respuesta de la soltera: "Yo mentiría si digo que tengo ganas de tener la cita porque no me sale así. Lo veo todo como muy forzado y estás vendiendo la moto de que quieres conocerme fuera. Dándome caricias cuando hemos tenido dos conversaciones. No nos conocemos. Físicamente sí me parece un chico guapo por eso ese día pasó lo que pasó. Lo siento si hubo algún malentendido", le soltaba.

Por su parte, Stefany aplaudía la decisión de su compañera reaccionando con un '¡Olé tú!'. Más tarde confesaba que tampoco quería seguir conociendo a Jesús.

Por otro lado, Diego era el único que optaba por la cita y se la concedía a Carla, con quien ha conectado. Hugo y Raúl renunciaban a tener más acercamiento con las solteras ya que ambos estaban muy seguros de los sentimientos hacia sus parejas.

Marina emociona a Isaac con su declaración de amor antes de la última cita

En Villa Montaña, Marina tenía clarísimo que quería tener la última cita con Isaac. Al dársela, sus palabras emocionaban al soltero, al que se le veían los ojos vidriosos.

"Esta persona ha pasado de ser una tentación a una persona importante para mí. No me imagino el levantarme y no verlo. En pasar mi día sin él. Porque de verdad estoy sintiendo cosas muy bonitas", le dijo.