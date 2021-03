"Lo que estás viendo es un descontrol de mi cabeza, no es justificación pero tenía las hormonas alteradas y caí en el error de hacerlo ahí, sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla porque la agarrabas y besabas y quizás me confundí por eso", así justificaba y explicaba Lola a su novio en la hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones' lo que había pasado en la cama con Carlos (mientras Lucía dormía a su lado).

Lola vuelve a caer en la tentación

Cómo es esa frase: Donde dije digo, digo Diego . Pues así fue, nada más pisar la villa y celebrar su cumpleaños, volvió a caer otra vez en la tentación con Carlos . Esta vez, la cosa fue a más. Noche de pasión a tope. "Ha pasado. Para mí, compenetramos muy bien. Es un chico que me está gustando muchísimo. Me ha apetecido y ya está", explicaba la novia de Diego.

En Tik Tok, muchos seguidores de 'La isla de las tentaciones 3' se han despachado a gusto con Lola tras ver lo que había hecho en la villa por segunda vez. "No se va fiar de ti, ni tu perro", "si quieres a una persona, se supone que no le mientes o al menos en ese sentido", "no puedes decir que te arrepientes y luego irte con Carlos", "lo que dices con la boca no es lo que haces con tus actos", "no sabes ni lo que quieres ni a quién", "yo creí en ti... No te mereces a Diego"...