Lucía amenaza con abandonar el programa y Lola le pide perdón entre lágrimas: "Siento si te he hecho daño"

Una vez más, la hoguera se ha convertido en un infierno para Lucía. La participante ha escuchado a Manuel decir que "tal vez no estaba tan enamorado de ella" y que estaba "muy cansado de que hablara mal de él". Tras ver estas imágenes, la gaditana ha enloquecido. "Su p*** madre...", ha dicho rompiendo a llorar. "Yo me quiero ir a casa con mi madre", ha asegurado.

"Yo no quiero ya nada por favor, no quiero verlo, no me encuentro bien. Me siento como una mierda y siento que mi relación ha sido una mentira. Se tiene que lavar la boca antes de hablar de mí con las actitudes que está teniendo. Yo le llevo diciendo un año que cuando fallas a una persona es porque no la quieres. Me decía que no, que me lo iba a demostrar. Pues ahí lo tienes. No quiero ver más imágenes. Demasiado que he perdido tres años de mi vida, no pierdo más", ha pedido Lucía más tranquila.

En ese momento, Lola se ha emocionado y ha dedicado unas bonitas palabras a su amiga. "He pasado con Lucía toda esta experiencia, ella duerme conmigo. Yo la quiero mucho, es verdad que a veces fallo y le hablo mal para que se tranquilice y entienda. Solo quiero decirle que la quiero, que me tiene aquí para siempre. Igual no sé apoyarla cómo lo necesita. Siento si te he hecho daño", le ha dicho entre sollozos.

"Contigo es cuando estoy más tranquila, contigo es con quien me puedo desahogar, no llores por nada mío, bastante tienes con lo tuyo, el daño me lo ha hecho él, no vosotras", le ha consolado Lucía.

Por si fuera poco, Lola ha descubierto que Diego y Carla cada vez tienen más complicidad y su historia avanza a pasos agigantados. "Le veo muy bien con Carla la verdad, es verdad que al principio es muy romántico, se abrazan y parece que se gustan de verdad. Es la consecuencia de lo que he hecho. Lo asumo. Él dice que a veces se reprime de besar a Carla por no hacerme daño, quiero pensar que eso significa que algo me quiere todavía. El beso en la frente que le ha dado es el beso que me daba a mí. Me he dado cuenta de que le quería", ha dicho totalmente hundida.

Aunque Carlos y Lola pensaban que Lucía estaba dormida mientras ellos 'jugaban' en la cama, la gaditana se enteró de todo. La novia de Manuel ha estallado cuando el soltero le ha contado lo que pasó. "Que Carlos se haya pegado un magreo con mi amiga para mí lo que significa es que me ha tomado el pelo. Que estaba teniendo citas conmigo porque no había otra y que cuando se ha quedado libre la otra que le gustaba pues ha ido a por ella. No tengo suficiente con que Manuel me ponga los cuernos que además mi mejor amiga dentro de la villa se lía con Carlos".

