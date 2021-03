"Después de la hoguera de hoy, me voy decepcionado por las palabras que me ha dedicado Marina . Lo de acostarse con otro venia ya con la idea hecha. Soy 100% real. He expresado todo lo que sentía y por lo demás espero que veáis lo que hay en la isla", decía el andaluz después del momento.

A pesar de sentirse más separada que nunca de su pareja, Marina aseguraba sentirse contenta después de la hoguera: "En la hoguera he llegado bastante nerviosa. Son muchas horas, muchas cosas en la cabeza, muchas elecciones. Me he sentido mucho más tranquila. Estoy segura. Lo que he visto es lo que vi en la última hoguera. Lo tengo claro, es lo que hay. Nada, súpercontenta".