Melyssa y Tom rompen en llanto antes de cerrar definitivamente su historia: "Te perdono porque considero que así me ayudo"

Tom le pidió a Melyssa volver a retomar la relación cuando ya estaba saliendo con Sandra

Melyssa decide pasar página perdonando a Tom

Melyssa Pinto y Tom Brusse han puesto el punto y final a su historia en 'El debate de las tentaciones'. Después de vivir con ellos su intenso romance y su trágica ruptura, hemos sido testigos de cómo se han roto en su cara a cara al estallar toda la tensión que venían acumulando durante su encontronazo.

Melyssa le pidió explicaciones a Tom por su intento de retomar la relación tras haberle sido infiel con Sandra Pica en 'La isla de las tentaciones 2'. Tom empezó negándolo pero Nagore Robles le dejó en evidencia al hacer públicos los mensajes que él le había mandado a Melyssa y que probaban esa versión.

Pero lo que ni Melyssa ni nadie se esperaban era que Sandra era conocedora de esos mensajes, ¡porque ya estaba con Tom!

Ante las críticas que estaba recibiendo la nueva pareja, Tom se venía abajo. El de Marrakech no pudo con todo lo que estaba sucediendo así que decidía entornar el 'mea culpa': "Nunca quise jugar con ella. La quería mucho. La quiero. Yo siempre he estado así. Siempre me has visto llorar. Cuando me dolía algo... es que soy así", le decía Tom a Melyssa.

Melyssa tampoco pudo evitar contener las lágrimas. Se sentía de nuevo engañada. Pero esta vez decidió cerrar la historia definitivamente: "Ya está. No te voy a agradecer lo que he vivido. Pero te perdono porque considero que así me ayudo a mí misma porque no quiero vivir con rabia en la vida. No te deseo ningún mal. Yo necesitaba esto. Una explicación y que dejases de decir que soy una mentiras sobre mí porque yo no miento".

Máxima tensión entre Melyssa y Sandra: "Yo no hago montajes como tú"

La noche ha sido de lo más heavy. En este reencuentro también estaba Sandra Pica, con la que Melyssa guarda una gran enemistad. Nada más cruzar las primeras palabras, ya le propinaba un 'zasca': "Yo no hago montajes como tú. Yo no necesito prepararme nada, cariño", le dijo Melyssa a Sandra.

Melyssa la atacaba así por la información que había salido de Sandra en 'Sálvame' intentando hacer un presunto montaje. Pero después la extronista reflexionó y le llegó a decir que ella no tenía culpa de nada.

Eso sí, fue antes de descubrir que había sido cómplice de Tom en los mensajes de la discordia.

El 'bombazo' de Mayka: Tom quiso ligar con ella

Por si fuera poco, Mayka añadía aún más leña a este fuego revelando que Tom había querido ligar con ella tras la grabación de 'La isla de las tentaciones: tres meses después'. Contó que la había invitado a un café y que dudaba de sus intenciones. Él aseguró que fueron honestas.

Melyssa reacciona a su asalto a Villa Montaña

Melyssa no solo deja ahora atrás su historia con Tom sino también los momentos más duros que vivió en 'La isla de las tentaciones'. Uno de los más famosos, su asalto a Villa Montaña.

"Me da un poco de vergüenza. También me da pena porque veo que estoy en una situación extrema. No he controlado la medida en la que le pregunté las cosas y le pedí una explicación, pero no pensé en nada", explicó atónita al revivir las imágenes.