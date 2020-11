Por si acaso no había bastante lío ya con el triángulo de Melyssa, Tom y Sandra , ahora Mayka ha hecho pública una información que ha puesto en jaque al de Marrakech.

Según Mayka, Tom le dijo de quedar después de la grabación de 'La isla de las tentaciones: tres meses después'. "¿Tú no me dijiste de tomar un café?", le preguntó en directo. Tom no lo negó pero justificó su propuesta diciendo que era del todo inocente.