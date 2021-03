La mentira de Susan que puede dinamitar la relación de Hugo y Lara

La gallega aseguró que no le gustaba su actitud y le preguntó si había tonteado con su novio. La tentadora respondió que sí, pero ella no terminó de creérselo. También quiso saber si el exconcursante de 'Gran Hermano' le había hablado de ella y la tentadora confesó sí. " Me contó que habíais dejado muchas veces la relación porque tú estabas demasiado encima de él".

Por último, Lara le preguntó si creía que Hugo seguía enamorado de ella. "No", respondió tajante Susan. "Dale un besito a Hugo de mi parte. A quién le tengo que dar explicaciones es a él, no a ella. No me la creo, no me creo que no esté enamorado de mí. Si no lo estuviera el primer día se hubiera ido con otra chica, lo ha hecho estando fuera cuando lo hemos dejado. ¿No lo va a hacer estando en ‘La isla de las tentaciones’?", reflexionó la de Pontevedra.